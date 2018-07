Lobo destitui general que derrubou Zelaya

TEGUCIGALPA

O presidente de Honduras, Porfirio "Pepe" Lobo, destituiu ontem o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Romeo Vázquez ? que, em 28 de junho, derrubou o então presidente, Manuel Zelaya, e o forçou, sob a mira de fuzil, a deixar o país. Pepe Lobo, que tomou posse em janeiro, nomeou para a chefia militar o general Carlos Antonio Cuéllar. Ele também destituiu outros quatro comandantes que participaram do golpe.

Vázquez comandava as Forças Armadas desde 2005 e foi destituído por Zelaya três dias antes do golpe de Estado, após se ter recusado a levar adiante uma consulta popular proposta pelo presidente sobre uma reforma constitucional. Mas a destituição de Vázquez foi revertida pelo Congresso e pelo Judiciário hondurenho ? que, depois, alegariam que Zelaya tentava mudar a Constituição para que pudesse se candidatar à reeleição, o que violaria as leis do país e justificaria sua retirada do poder.

A derrubada de Zelaya levou a comunidade internacional a suspender o envio de milhões de dólares em ajuda, essencial para o equilíbrio das contas do país ? o segundo mais pobre do continente.

Lobo, porém, vem tentando romper o isolamento de Honduras, com medidas conciliatórias em relação a Zelaya. Após sua posse, concedeu um salvo-conduto para que o ex-presidente deixasse a Embaixada do Brasil em Tegucigalpa ? onde se instalou em setembro ? e viajasse para a República Dominicana. A demissão de Vázquez ocorreu um dia após o Ministério Público pedir a prisão de Zelaya sob a acusação de fraude, falsificação de documentos e abuso de poder.