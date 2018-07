Lobo marinho aparece na praia de Copacabana, no Rio

RIO DE JANEIRO - Um lobo marinho permaneceu das 9 horas às 14 horas desta segunda-feira, 6, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, nas imediações do Posto 6. Ele saiu do mar, caminhou pela areia e, provavelmente assustado com a aproximação de pessoas, se acomodou numa área com pedras.

O biólogo Rafael Carvalho, do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), esteve no local e constatou que o animal não aparentava estar ferido. O local foi isolado pelos bombeiros, para evitar a aproximação de curiosos, e o animal voltou espontaneamente ao mar às 14 horas.

Segundo o biólogo, o lobo marinho, um macho adulto que mede cerca de 1,80 metro de extensão e pesa cerca de 130 quilos, habita regiões próximas da Antártida, saiu em busca de alimentos e chegou ao Rio trazido pela correnteza. "Não é uma situação inédita. Já houve outros três ou quatro casos (de lobos marinhos chegarem ao litoral do Rio) neste ano", disse Carvalho.