Locadora de DVDs Blockbuster UK passa à gestão da Deloitte

A Deloitte, que assumiu o controle da HMV na terça-feira, disse nesta quarta-feira que os 528 estabelecimentos da Blockbuster continuarão a operar normalmente nesse período.

A Blockbuster, que emprega 4.190 funcionários e é controlada pela companhia de televisão via satélite norte-americana Dish Network, é a terceira baixa no varejo britânico após o Natal, com muitas lojas especializadas lutando para concorrer com redes de supermercados como a Tesco, comércio online como a Amazon e sites de download como o iTunes, da Apple.

O setor de varejo também tem sido pressionado pelo contido crescimento salarial e por medidas de austeridade do governo, resultando em contração nos orçamentos dos consumidores.

A Jessops, especializada em câmeras, sofreu intervenção na semana passada e afirmou que vai fechar todas as suas 187 lojas, com 1.370 perdas de emprego.

Mas os movimentos na segunda-feira envolvendo a HMV, rede especializada em música com 92 anos de existência, provavelmente desferiram o maior golpe no setor.

A Blockbuster, que aluga DVDs e video games, abriu sua primeira loja no Reino Unido em março de 1989. A companhia lançou um serviço online em 2002, mas o modelo de locação de DVDs tornou-se obsoleto diante de serviços de assinatura de locação online como o LoveFilm, da Amazon, e a transmissão digital de conteúdo.

A Dish, segunda maior empresa de televisão via satélite dos EUA, comprou a falida rede de locação de vídeo Blockbuster em um leilão de falência em 2010.

Lee Manning, da Deloitte, disse que a empresa trabalhará junto com fornecedores e funcionários para assegurar a venda, preservar empregos e gerar o máximo de valor possível aos credores.

(Reportagem de Lorraine Turner e Neil Maidment)