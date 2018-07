Locais ajudam parques e geram novas descobertas

A Ecofuturo fica dentro do Parque das Neblinas, que é privado, e faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Mar. O Instituto Ecofuturo, mantido pela Suzano Papel e Celulose, criou a reserva há um ano em Bertioga. Ambientalistas defendem a criação de RPPNs no entorno de unidades de conservação, para ajudar a proteger a região e reduzir a pressão externa. Elas também são úteis para interligar áreas menores de mata.

"Nossos funcionários são ex-caçadores e ex-extratores de palmito e há quatro anos não temos registro desses crimes", diz Paulo Groke, gerente de produtos ambientais do Instituto Ecofuturo. / A.B.