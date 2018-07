Localiza deve fechar ano com vendas de quase 60 mil carros

Segundo ela, as vendas de semi-novos da Localiza em outubro estão em linha com a média vista no terceiro trimestre, com baixos estoques e, em alguns casos, sem veículos disponíveis para venda.

"O ritmo de vendas no início deste trimestre vem mantendo a média do trimestre anterior", disse Nora em teleconferência. "Este é um trimestre aquecido e para dezembro esperamos volumes significativos tanto em aluguel quanto em vendas de carros... se essa média for mantida, devemos chegar a vendas próximas a 60 mil carros (no ano)".

A companhia divulgou na véspera que vendeu 15.091 semi-novos no terceiro trimestre, elevando o acumulado do ano até setembro a 42.880 veículos. Em 2011, foram vendidos 50.772 semi-novos.

A Localiza teve lucro líquido de 71,4 milhões de reais no trimestre passado, queda anual de 5,2 por cento, decorrente principalmente de aumento da depreciação da frota em 32,6 milhões de reais, influenciada, entre outros fatores, por uma depreciação adicional pela redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Nesta quarta-feira, Nora assinalou que a depreciação dos veículos tende a se estabilizar, acrescentando que a depreciação média por unidade dos veículos adquiridos após a redução do IPI está em linha com a vista nos anos anteriores.

"A depreciação daqui para frente deve ficar entre 1.200 e 1.300 reais por ano", disse ela. Em 2011, este valor foi de 1.683 reais.

Às 11h27, a ação da empresa caía 0,88 por cento, a 34,79 reais. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,65 por cento.

(Por Vivian Pereira)