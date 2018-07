Localiza: redução do IPI não tem efeito sobre caixa da companhia A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis anunciadas na segunda-feira pelo governo não tem impacto sobre o caixa da Localiza, afirmou nesta terça-feira o diretor financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Roberto Mendes.