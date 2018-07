Localiza tem lucro de R$75,3 mi no 3o trimestre

O Ebitda --sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização-- totalizou 216,2 milhões de reais, alta de 21 por cento contra um ano antes, quando apurou 178,7 milhões.

A margem Ebitda passou de 27,1 por cento para 28,5 por cento na comparação anual.

A empresa destacou que o Ebitda foi beneficiado em 10,6 milhões de reais por conta de reversão de provisões. Desse montante, 7,3 milhões de reais referem-se à uma decisão favorável à locadora em processo judicial e com valores depositados em juízo até setembro, quando o processo foi julgado.

A receita líquida ficou em 757,5 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, alta de 15 por cento em relação aos 658,8 milhões de reais apurados no mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano até setembro, a receita líquida cresceu 20,9 por cento na comparação anual, para 2,14 bilhões de reais.

