Localizado carro usado por assaltantes de Cotiporã

Na madrugada de quarta-feira (02), os quatro assaltantes que permaneciam na mata de Cotiporã desde o domingo (30) conseguiram escapar do cerco policial, invadiram uma casa no interior do município de Bento Gonçalves e fizeram um novo refém. A vítima foi libertada quando o bando foi resgatado por um comparsa que dirigia o Tiida, no município de São Vendelino. A polícia busca ainda um quinto assaltante.

No ataque com explosivos à fábrica de joias, no último domingo (30), o bando fez reféns entre os moradores de Cotiporã que estavam em um bar próximo à fábrica assaltada. Na fuga, a polícia interceptou os criminosos, três deles foram mortos no confronto, incluindo o foragido número um do Estado, Elisandro Falcão.