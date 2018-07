Localizado corpo de jovem levado por enxurrada em SP Os bombeiros localizaram hoje o corpo de Rodolfo Silva Soares, de 17 anos. Rodolfo foi levado pela enxurrada no dia 24, véspera de Natal, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Chovia forte no momento do acidente e ele foi levado pelas águas do Córrego Alto do Riviera.