Localizados corpos de operários soterrados em Brasília O Corpo de Bombeiros encontrou nesta tarde, por volta das 15h30, os corpos de dois operários que foram soterrados pela manhã após um deslizamento de terra em uma obra no Instituto da Criança e do Adolescente (ICA), do Hospital Universitário de Brasília (HUB), no Distrito Federal. No total, três trabalhadores foram soterrados, mas um deles já havia sido localizado mais cedo.