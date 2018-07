Locutora se prejudicou ao esquecer exame A locutora Sonia De Pieri, de 50 anos, sentiu na pele a importância de manter uma rotina adequada de check-ups. Ela sempre cuidou da saúde com um médico particular que atendia a família em casa toda vez que alguém apresentava algum problema. Mas um descuido motivado, segundo ela, pelo excesso de trabalho fez com que ela esquecesse um pedido de exame na gaveta, dando um intervalo maior que o recomendado entre uma mamografia e outra.