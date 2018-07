Log-In começa a operar seu primeiro navio graneleiro

O Tambaqui é o terceiro dos sete navios que a Log-In encomendou ao estaleiro EISA, sendo cinco do tipo porta-contêiner e dois graneleiros.

O graneleiro atenderá ao contrato de 25 anos com a Alunorte, que prevê viagens entre o Porto de Trombetas e o Porto de Vila do Conde, ambos no Pará. A operação movimentará em torno de 150 milhões de toneladas de minério de bauxita a granel no período, segundo a Log-In.

(Por Diogo Ferreira Gomes)