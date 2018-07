Logística da Vale limita aumento de produção imediata em Carajás Mesmo que a Vale conseguisse resolver rapidamente a questão da exploração de minério de ferro em áreas de cavernas com o governo brasileiro, a expansão da produção na Serra Sul de Carajás, no Pará, ficaria limitada à capacidade de escoamento do produto por ferrovia, afirmou nesta quinta-feira o diretor de Estratégia e Ferrosos, José Carlos Martins, em conferência com investidores e analistas em Londres.