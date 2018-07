Logística reversa de lâmpadas com mercúrio já existe Lâmpadas de vapor de sódio e metálico contêm mais mercúrio dos que as fluorescentes e têm processo de logística reversa delicado. A Liteman, que vende 10 mil unidades por mês, montou um esquema que permite reciclar 100% do que põe no mercado, sem passar o custo para o preço do produto. "Sacrificamos a margem de lucro pelo diferencial competitivo. E reciclamos as lâmpadas da concorrência", diz a gerente de estratégia Gláucia Sudan Antão. Saiba como: