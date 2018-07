Logomarca das comemorações dos 450 anos do Rio é lançada

A logomarca foi criada pelo escritório Crama Design Estratégico e superou outros 27 concorrentes no concurso público promovido pela prefeitura. A fácil reprodutibilidade foi um dos principais critérios para a escolha no concurso, cuja gestão coube ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e ao Centro Carioca de Design (CCD), com o respaldo da Associação dos Designers Gráficos do Brasil. Segundo os criadores, o desenho inspira um sorriso e pode ser personalizado e compartilhado facilmente.

O corpo de jurados responsável pela escolha reuniu o arquiteto Washington Fajardo, presidente do IRPH, o diplomata Marcelo Calero, presidente do Comitê Rio450, o publicitário André Eppinghaus, o artista plástico Ângelo Venosa e os professores Bruno Porto (UnB), Evelyn Grumach (PUC-Rio) e Joaquim Redig (PUC-Rio).

"Quando lançamos o comitê dos 450 anos (em 2013) era o auge do mau humor do carioca com a sua cidade, com muita contestação, manifestação. Mas o Rio tem muito o que comemorar. Talvez o último momento em que a cidade tenha conseguido olhar para frente foi nos 400 anos (em 1965). Vamos deixar esses 50 anos para trás", disse Paes.

O artista plástico Elifas Andreato criticou a escolha da marca. "O Rio tem uma beleza extraordinária, reconhecida mundialmente, e a marca não tem qualquer identificação com a cidade. Além disso, é mau realizada do ponto de vista técnico. Não há argumentos para defender essa escolha", afirmou.

Eventos.

Também foram divulgadas as seis ideias vencedoras de um concurso para escolher eventos comemorativos. Cerca de 1,5 mil sugestões foram enviadas pela população e entre as escolhidas está a apresentação de 450 minutos de bossa nova em um festival em Ipanema e um mutirão de pintura de fachadas na zona oeste.F