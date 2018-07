Loja agropecuária tem evento exclusivo em Jaguariúna (SP)

.

Um evento voltado ao setor de revendas agropecuárias ocorrerá em Jaguariúna (SP), entre amanhã e depois. É a 2ª Expo AgroRevenda, promovida pela Global Pecus. Segundo o idealizador do evento e diretor executivo da Global Pecus, Oswaldo Nakamura, será uma boa oportunidade para os proprietários de agrorevendas - mais conhecidas como lojas agropecuárias - de todo o País travarem contato direto com os fabricantes dos produtos ofertados nessas lojas e fazer negócios diretamente com elas. Além disso, o evento contará com seminários sobre gestão, além de troca de tecnologias e experiências.

Como explica Nakamura, essas lojas agropecuárias recebem os produtos - pequenas quantidades de cada artigo - geralmente por meio de empresas especializadas em distribuição. "Essas empresas vão pingando de loja em loja, distribuindo as encomendas", explica.

Entre os problemas da falta de contato direto entre as lojas agropecuárias e os fabricantes está, por exemplo, o acondicionamento e a exibição inadequados dos produtos e também do material informativo e de divulgação das empresas. "Uma loja agropecuária ainda tem muito a aprender em relação ao layout ideal para expor seus artigos", diz Nakamura. "O dono de uma loja do gênero tem de lembrar que o produtor rural que frequenta seu estabelecimento também vai a hipermercados, nos quais o layout é bem planejado", diz ele, acrescentando que o dono da revenda agropecuária deve despertar para a necessidade de modernizar o visual. Durante o evento, haverá, inclusive, uma palestra exclusiva sobre o assunto: "Layout de loja: como organizar a loja para vender mais".

"Uma pesquisa indica que 75% da influência sobre o poder de decisão de compra vem do lojista", diz. "Daí a importância de não só a indústria como o próprio lojista investirem mais na modernização."

A expectativa para a edição deste ano é receber pelo menos 900 lojistas - de um universo de 8.500 pontos de venda, segundo Nakamura. O tema da mostra este ano é Lucrando mais por metro quadrado. A participação é gratuita.

MAIS INFORMAÇÕES:

www.expoagrorevenda.com.br