Loja das Casas Bahia é assaltada em Votorantim-SP Uma loja da Casas Bahia, uma das principais redes varejistas do País, foi saqueada por ladrões na madrugada desta terça-feira em Votorantim (SP). Os bandidos usaram um caminhão para carregar as mercadorias de maior valor que estavam em mostruários e no estoque. A loja fica na Avenida 31 de Março, a principal da cidade.