Loja de relógios de luxo é assaltada em shopping de SP

O estabelecimento fica no piso térreo do shopping, próximo a uma das portas de entrada. De acordo com os relatos, havia sinais de tiros. Segundo uma funcionária da loja, três homens entraram encapuzados e armados.

A Polícia Militar (PM) informou que sete participaram do roubo. Três ficaram do lado fora. Durante a ação, um dos homens ainda tentou assaltar a loja vizinha, que pertence à grife de artigos de luxo Mont Blanc, mas acabou desistindo.

De acordo com a PM, os bandidos conseguiram fugir em dois carros. A perícia foi enviada ao shopping, que, apesar do incidente, funciona normalmente. Não há informações sobre feridos.

No mês passado, a joalheria Tiffany & Co. do Cidade Jardim também foi assaltada por oito homens. A loja também fica no piso térreo. O roubo - que resultou em prejuízo de R$ 1,5 milhão - foi gravado por câmeras do circuito interno de segurança. Quatro foram presos.