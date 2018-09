Loja de roupas é destruída por incêndio em São Paulo

Uma loja de roupas localizada na rua José Paulino, um dos principais centros populares de compras da região central da cidade de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, foi destruída por um incêndio que teve início na noite desta quinta, 13. Segundo a Central de Operações do Corpo de Bombeiros, onze viaturas foram enviadas para o local. Na madrugada de hoje, foi iniciado o trabalho de rescaldo, no qual os bombeiros reviram e resfriam o material queimado para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. Não há informações ainda sobre o que teria dado início ao incêndio. Ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros.