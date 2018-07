Loja do McDonald's com baratas é interditada no RS Uma lanchonete do McDonald''s foi interditada no fim de semana em Porto Alegre por causa de uma infestação de baratas e outros problemas de limpeza. O estabelecimento só foi reaberto nesta terça-feira. Segundo a Vigilância Sanitária da cidade, a loja fica no Shopping Praia de Belas, na região sul da capital gaúcha.