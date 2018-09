Loja do Walmart é assaltada em Santo André-SP

Segundo a PM, os assaltantes saíram do supermercado por volta das 16h20, após o roubo, quando se depararam com uma viatura da polícia que passava pelo local e iniciaram uma troca de tiros. Os suspeitos fugiram em um carro que teriam roubado de um cliente do supermercado, mas abandonaram o veículo na Avenida Sorocaba logo após a fuga.

Em seguida, ainda de acordo com informações da polícia, os homens roubaram um outro veículo e prosseguiram a fuga. No carro abandonado foram encontradas manchas de sangue no estofado, o que indica que um dos assaltantes foi ferido na troca de tiros com os PMs.