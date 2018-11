Loja é assaltada em shopping na zona leste de SP

Os dois suspeitos entraram na área de filmagem de segurança da loja, no pavimento intermediário, e renderam uma funcionária, de acordo com a SSP. Eles a obrigaram a chamar um empregado da tesouraria da loja à sala de segurança. Com ambos dominados, os suspeitos retiraram o equipamento de filmagem e seguiram com os reféns para a tesouraria, rendendo outros funcionários que encontravam pelo caminho. As vítimas foram trancadas na sala da tesouraria e os suspeitos fugiram levando as chaves. O caso foi encaminhado ao 65º Distrito Policial (DP).