Loja era fábrica de fogos, diz laudo do IC

O laudo do Instituto de Criminalística (IC) sobre a explosão de uma loja de fogos de artifício em Santo André, no ABC paulista, ocorrida em setembro de 2009, confirma as suspeitas iniciais da Polícia Civil, de que o imóvel no número 222 da Rua Américo Guazelli funcionaria como uma fábrica clandestina de produtos pirotécnicos. O IC concluiu que o acidente que deixou dois mortos e 12 feridos "se originou de pólvora branca em sua maior parte". A constatação de que o local produzia fogos de artifício, no entanto, é negada pelo proprietário do depósito, Sandro Luiz Castellani.

Apesar das diversas tentativas, os peritos não conseguiram definir a quantidade de pólvora branca que estaria estocada na loja de Castellani. O produto, de alto poder explosivo, é matéria-prima para a fabricação de fogos de artifício.

Como o local da explosão teve de ser revirado pelos bombeiros em busca de vítimas e eventuais sobreviventes sob os escombros, indícios importantes acabaram sendo perdidos, como a exata distância em que carros e blocos de concreto foram lançados. No fim do ano passado, o IC de Santo André chegou a encaminhar alguns dados ao Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, para que fossem analisados por um programa de computador capaz de simular o espectro da explosão, mas os ensaios se mostraram imprecisos.

A solução encontrada pelo IC foi colocar técnicos debruçados sobre os resultados obtidos com base em detonações controladas, feitas no Aterro Sanitário de Santo André. Os peritos realizaram dois testes: um com pólvora branca e outro com fogos de artifício.

O objetivo do teste era comparar o comportamento dos materiais. Sobre os fogos de artifício, o laudo assinala: "A ignição deles não se dá prontamente, mas por porções e não em sua totalidade, e seus efeitos não são capazes de alcançar pressões e produzir frentes de ondas suficientes para causar os danos constatados".

Os ensaios com a pólvora branca, porém, mostraram-se reveladores para a investigação. O "esfumaçamento" verificado pelos peritos foi compatível com o que se vê nas gravações feitas por policiais de Santo André, minutos depois do acidente. "Isso deu condições de comparativos de imagens em que se pode comprovar a existência de quantidade significativamente alta desse produto antes da explosão", relata o laudo.

O texto prossegue com a explicação de que, ao contrário dos fogos de artifício, a explosão de recipientes contendo pólvora branca ocorre por "simpatia", ou seja, logo que um deles pega fogo, a energia desprendida provoca a ignição imediata dos que estão ao redor, em uma reação em cadeia.

Além investigar qual teria sido o "combustível", o IC analisou o que teria sido o "estopim" da explosão. À polícia, Castellani disse que, antes do acidente, estava sobre a laje frontal da casa consertando uma antena de rádio amador. O equipamento teria encostado na rede elétrica, o que lhe provocou uma queimadura de 2,2 centímetros no pé esquerdo, confirmada por exame de corpo de delito.

Para verificar se a versão do dono da loja era factível, os peritos examinaram o par de tênis que ele usava no dia da explosão. De fato, havia sinais de queimadura na meia e no calçado esquerdos.

A antena e o aparelho de rádio-transmissão nunca foram encontrados. A rede elétrica também não apresentava evidências de sobrecarga. A casa onde estavam guardados os explosivos não tinha seguido normas de segurança, como instalações elétricas à prova de explosão e paredes de contenção.

Embora não tenham como determinar a causa exata da explosão, os peritos consideraram plausível a explicação de Castellani ao traçar a provável dinâmica do acidente. Ao se aproximar da rede da AES Eletropaulo, diz o laudo, a antena teria conduzido energia elétrica, que percorreu parte do corpo do dono da loja de fogos.

O tempo seco e o solado de borracha do calçado teriam reduzido a intensidade da corrente, mas não o suficiente para isolá-la completamente. A corrente então desceu pelo cabo da antena, fazendo com que o aparelho receptor do sinal entrasse em curto-circuito. As chamas teriam alcançado as embalagens com pólvora branca, dando início às explosões.

Os peritos assinalam, porém, que a provável sequência dos fatos levou em conta apenas os "vestígios e evidências recolhidos" no local. E advertem: "Não há com isso a corroboração de sua versão (de Castellani), mesmo porque há várias outras formas de promoção de fonte de ignição naquelas referenciadas dependências".

O laudo do IC, após simular explosões com fogos de artifício e pólvora branca, concluiu, pela intensidade dos estragos, que a loja funcionava como fábrica de produtos pirotécnicos

Com a confirmação de uma queimadura no pé de Sandro Luiz Castellani, o laudo diz que uma das hipóteses para a ocorrência da explosão tenha sido descarga elétrica ocorrida enquanto ele consertava antena perto de fios

A explosão na loja de fogos de artifício provocou danos em 25 imóveis, 11 carros e uma moto

Os imóveis e veículos atingidos pelo impacto estavam dentro de um "cone" com ângulo de cerca de 100°e 55 m de comprimento. No imóvel, peritos observaram um afundamento 0,7 m

