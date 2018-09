Loja onde Noel Rosa comprava fecha no Rio Depois de 121 anos de funcionamento, a loja A Guitarra de Prata, freqüentada por Pixinguinha, Noel Rosa e Ary Barroso, e fornecedora preferida de Paulo Moura e Baden Powell, fechou as portas no centro do Rio. Os funcionários da loja na Rua da Carioca foram avisados do encerramento das atividades no dia 31. Vizinhos acompanharam a retirada de instrumentos musicais nesses últimos dias. ?É uma tristeza. Eu ia sempre comprar papel de música, que não se encontra mais por aí, só cadernos. Mas, para desenvolver uma idéia, sempre preferi o papel. É uma perda para a música?, lamentou o clarinetista Paulo Moura, que freqüentava a loja desde os anos 1950. Outro que tem boas lembranças é o compositor Moacir Luz. ?Essa loja remete à minha infância. Ficava ziguezagueando, olhando a vitrine, como mosca de padaria. Até que pude comprar meu primeiro violão decente ali?, contou. Para Luz, o fechamento é resultado do ?novo comércio? - catálogos e internet, financiados por cartões. ?São muitas as facilidades. O hábito de sentar num banquinho e testar o instrumento está acabando.? A Guitarra de Prata foi inaugurada em 1887 por Antônio Tavares de Oliveira. Pioneira na venda de gramofones no Rio, ao longo dos anos tornou-se uma das melhores casas do ramo. Conta a lenda que Noel Rosa batucava numa caixa de fósforo na entrada da loja, quando compôs Com que Roupa. Ali Dilermando Reis deu aulas de violão, antes de fazer sucesso no rádio e firmar-se como um dos mais importantes violonistas do País. Com o passar das décadas, o estabelecimento tentou adaptar-se aos modismos. Nos anos 1950 e 1960, época de ouro do rádio, a casa vendia até 20 acordeons por dia. Nos anos 70, as guitarras faziam sucesso. Os teclados tornaram-se, mais recentemente, o instrumento da vez. E violões sempre estiveram entre os mais vendidos. A Guitarra passou a vender softwares musicais, numa tentativa de acompanhar as mudanças, mas não foi suficiente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.