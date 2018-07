Loja que explodiu no ABC não tinha alvará

A prefeitura informou em nota que o comércio de fogos de artifício na cidade é regido pela lei municipal 6.633/90, que determina que a venda do produto deve ser no varejo e permite o comércio por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.

Segundo a prefeitura, em 7 de maio de 2009, o responsável pelo local entrou com um pedido para venda de fogos de artifício no varejo. No dia 23 de junho, a prefeitura comunicou ao interessado que este precisava apresentar um novo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento necessário para conseguir o alvará de funcionamento, tendo em vista que o vencimento deste foi em 16 de junho. Mas, como o dono da loja não apresentou o novo AVCB, o pedido para a venda de fogos de artifício foi negado no último dia 14, sendo comunicado ao solicitante no último dia 16.