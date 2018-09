Lojas abolirão sacolas às quintas Todas as quintas, 22 lojas do Extra no Estado deixarão de distribuir sacolas plásticas, dentro do projeto Quinta-Feira Sem Sacola. Em julho, a iniciativa foi colocada em prática em 10 lojas, e agora a ação será ampliada para outras 12. Haverá embalagens mais sustentáveis para atender aos clientes, como carrinhos de lona, sacolas retornáveis, compostáveis e caixas de papelão. A gerente de sustentabilidade Lígia Korkes diz que alguns consumidores reclamaram durante o projeto-piloto, mas também houve elogios à iniciativa. "Queremos preparar o consumidor", afirma ela, referindo-se ao acordo entre governo e a associação de supermercados para acabar com a distribuição de sacolas a partir de 25 de janeiro de 2012.