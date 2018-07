Lojas de fogos em SP são alvo de pente-fino da Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo determinou ontem um pente-fino para levantar a situação de todas as lojas de fogos de artifício da capital. As 31 subprefeituras têm até quarta-feira para apresentar as informações ao prefeito Gilberto Kassab, que publica hoje uma portaria sobre o assunto. A medida foi tomada pela administração municipal um dia após a explosão da loja de fogos em Santo André, no ABC, que deixou duas pessoas mortas. Há a suspeita de que o local também era usado como fábrica de fogos. A portaria paulistana determina ainda que a fiscalização seja intensificada, "com imediata interdição de estabelecimentos, caso sejam constatadas irregularidades, e a apreensão dos produtos comercializados por ambulantes, com aplicação das penalidades previstas pela legislação".

Segundo o secretário de Controle Urbano, Orlando Almeida, depois que tiver acesso ao levantamento, a Prefeitura decidirá pelo endurecimento na legislação atual ou até pela proibição do comércio de fogos na capital. Hoje, em São Paulo, não é permitida a instalação de fábricas de fogos - só de lojas com venda no varejo. "Esse acidente em Santo André acabou alertando para o perigo dessas lojas", afirmou o secretário. "Mas só se faz alguma coisa quando morre gente? É, infelizmente, é assim. O direito vem depois do fato que ocorre", concluiu. Ele lembrou que a legislação para comércio de artefatos só passou a ser mais rigorosa depois que uma explosão matou 15 pessoas em Pirituba, em 1995.

Ontem, Almeida questionou a necessidade de lojas de fogos de artifício no perímetro urbano e argumentou que, além de serem poucas as pessoas que compram esses produtos, um possível fechamento não deve deixar número significativo de funcionários desempregados. "Quantas pessoas você conhece que compram rojão? Geralmente são torcidas organizadas e nos estádios nem é permitido fazer uso desses produtos. E geram o que? Duzentos empregos? Será que é necessário? É o que vamos ver."

Dono de uma das primeiras lojas de fogos de artifício da capital, Cláudio Pereira Soares garante que apoiaria a adoção de leis mais rígidas para o setor, mas critica a hipótese de fechamento dos estabelecimentos. "Não podem confundir o comerciante de bom caráter com o que está só querendo ganhar dinheiro." Ontem pela manhã, ele recebeu a visita de fiscais da subprefeitura. Aliás, os primeiros "clientes" atendidos ontem em pelo menos três lojas que vendem fogos de artifício na capital foram fiscais da Prefeitura, homens do Corpo de Bombeiros e policiais civis. "Agora vem todo mundo (fiscalizar)", disse Richard Pauloff, de 50 anos, proprietário da RPA Fogos Shows Pirotécnicos, na Mooca, na zona leste.

Sílvio Santoro, de 51 anos, proprietário da loja Lero, Fogos & Pipas, na Vila Maria, zona norte, também não demonstrou preocupação com a fiscalização nem acredita que o acidente em Santo André afetará as vendas. "O problema é que, por causa desse cara (de Santo André), que não sabe trabalhar, ficamos com uma imagem ruim." Santoro ressalta que toma todos os cuidados para evitar acidentes. "Sou casado e tenho cinco filhos, moro na casa ao lado da loja. Jamais os exporia a esse risco." Da mesma forma, vizinhos das lojas não demonstraram receio. "Não me incomodo. Dá para ver que ele (Pauloff) trabalha de forma correta", disse um deles, que preferiu o anonimato.

Outros locais foram fiscalizados, mas a administração municipal não informou à reportagem como eram feitas as fiscalizações desses estabelecimentos até ontem. Também não se informou quantos foram autuados, multados ou fechados ontem ou nos últimos meses.