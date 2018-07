Lojas de luxo de São Paulo atendem melhor que as de Paris, diz estudo

Um estudo realizado por uma empresa de marketing francesa sobre os serviços de lojas de luxo nas mais renomadas ruas e avenidas de comércio do mundo coloca São Paulo em melhor posição do que Paris, Milão e Mônaco. As ruas Oscar Freire e Bela Cintra e a avenida Faria Lima, em São Paulo, ficaram em oitavo lugar no ranking de 16 cidades analisadas pela Présence, que realiza estudos internacionais sobre a qualidade dos serviços de empresas utilizando auditores "disfarçados" de clientes normais. A classificação das ruas paulistanas é melhor do que as de outros tradicionais centros de luxo do mundo. A área da Praça do Cassino, em Mônaco, obteve o 12º lugar, seguida pela renomada Via Montenapoleone, em Milão, que ficou na 13ª colocação. A célebre avenida Champs-Elysées, em Paris, foi a última colocada, em 16º lugar, com seis pontos a menos do que as ruas avaliadas de São Paulo. Atendimento glacial Segundo o estudo da Présence, o atendimento dos lojistas da Champs-Elysées é "glacial". De acordo com a empresa, nessa avenida "os vendedores não se interessam pelos clientes e não pedem desculpas por deixá-los esperando". A primeira colocada no ranking foi a avenida Rodeo Drive, em Beverly Hills, Los Angeles, EUA, com 11 pontos a mais do que as ruas de São Paulo. O estudo, que analisou 500 lojas de luxo e restaurantes em 16 cidades, levou em conta outros critérios além do atendimento dos lojistas: a rapidez para pagar no caixa, a fachada das butiques, a limpeza das ruas e até a maneira como os pedestres respondem a pedidos de informação. Apresentação "As lojas de São Paulo ficaram bem posicionadas no quesito atendimento e serviços. Mas há falta de mão-de-obra qualificada em restaurantes para atender um público mais exigente", disse à BBC Brasil Cristiane Sand, responsável pela visita aos pontos de venda em São Paulo. "Algumas lojas estão mal conservadas e não inovam muito na apresentação de seus produtos nas vitrines. A parte externa das butiques não é convidativa, sendo um dos critérios que afetou a pontuação de São Paulo", afirma Sand, coordenadora de projetos da Market Analysis Brasil. Ela diz que a rua Oscar Freire, por exemplo, apesar da recente melhoria das calçadas, ainda precisaria criar um ambiente mais charmoso e atrativo em termos de estilo e moda para acolher lojas conceituadas internacionalmente. O estudo revela também que a Via Montenapoleone, em Milão, foi o local em que os pedestres foram menos cooperativos em dar informações em geral. Já na Champs-Elysées, apesar do último lugar no ranking, as pessoas foram mais solícitas em fornecer informações. A limpeza da avenida parisiense também teve uma avaliação positiva no estudo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.