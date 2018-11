Lojas reabrem após toque de recolher em bairro de Minas O comércio no bairro Estrela Dalva e região, em Contagem, na área metropolitana de Belo Horizonte, reabriu as portas hoje, após nove dias de um toque de recolher imposto por traficantes. Desde a semana passada, a Polícia Militar deslocou um grande efetivo para o local e realizou operações, prendendo 13 pessoas. Mas não conseguiu aplacar o medo dos comerciantes, que só retomaram as atividades após o prazo estabelecido pelos criminosos.