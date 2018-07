Com área total de 2,4 mil metros quadrados, a nova loja é a primeira da Renner na cidade de Caruaru, elevando o número de unidades da varejista no país a 174.

A inauguração é parte do plano da companhia de abrir 21 unidades da Renner e duas da Camicado no segundo semestre. Na primeira metade do ano, foram inauguradas dez lojas.

(Por Vivian Pereira)