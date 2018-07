Lojas Renner tem vendas nas mesmas lojas no 4o tri em linha com 3o

Entre julho e setembro do ano passado, o avanço nesse critério, que considera apenas as vendas em estabelecimentos abertos há pelo menos um ano, foi de 5,8 por cento ante igual período de 2012.

Em apresentação da coleção de inverno da companhia, Gomes acrescentou que as vendas da temporada de fim de ano tiveram um resultado "dentro do esperado".

Para este ano, a companhia vem trabalhando no aperfeiçoamento do tempo de apresentação de novas peças com o intuito de abastecer as lojas com uma mini-coleção a cada semana, afirmou Gomes. O intuito é manter o apelo aos consumidores diante de um ano com grandes eventos no calendário, como Copa do Mundo e eleições.

Para o diretor de compras da Lojas Renner, Haroldo Rodrigues, 2014 será um ano de promover ajustes operacionais -- ou "apertar os parafusos" -- num contexto de "mercado mais difícil", com expectativas de menor crescimento econômico no Brasil.

Uma das frentes será a introdução de uma coleção "não tão dependente do clima" e com ciclo mais curto no segundo trimestre, disse Rodrigues, período em que as peças de inverno, que têm maior margem, são vendidas em peso.

No ano passado, a companhia acabou se deparando com um inverno mais brando que o esperado, o que afetou suas vendas no período.

"Com nosso centro de distribuição todo automatizado no Rio de Janeiro, passamos a fazer gerenciamento por grade", observou Rodrigues, pontuando que o sistema possibilita o envio de peças segundo o padrão de tamanho mais comprado em determinada região, por exemplo.

Na semana passada, o Conselho de Administração da empresa anunciou proposta para destinar 40 por cento dos resultados de 2013 a título de dividendos e juros sobre capital próprio, orientação que será votada em Assembleia realizada em abril.

O percentual contrasta com a remuneração de 75 por cento entre os anos de 2009 a 2012, segundo informações do site de relações com investidores da empresa.

Nesta terça, o diretor financeiro da companhia reiterou que a proposta tem como objetivo dar suporte ao plano de investimentos da companhia, com foco em logística e infraestrutura.

(Por Marcela Ayres)