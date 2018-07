Lojista usa vassoura para expulsar assaltante com faca

Um lojista reagiu a uma tentativa de assalto no leste de Londres usando uma vassoura.

A polícia disse que o lojista "demonstrou muita coragem".

O criminoso, armado com uma faca, tentou fazer uma funcionária da loja de refém.

A polícia divulgou as imagens do incidente ocorrido no dia 23 de outubro apelando por testemunhas.