Lojistas de Porto Alegre são orientados a fechar às 17h A manifestação pela redução das tarifas do transporte coletivo pode parar o centro de Porto Alegre antes da hora, nesta quinta-feira. Os comerciantes foram orientados pelo sindicato da categoria a fechar suas lojas às 17 horas. As escolas da região não terão aulas à noite. Dois postos de saúde também anteciparam o final do expediente, das 17 horas para às 16h30min. As empresas de transporte coletivo vão manter a tabela de horários, mas admitem que as rotas poderão sofrer desvios se o protesto bloquear algumas ruas pelas quais os ônibus passam.