Lojistas negociam após confronto com policiais em SP

A confusão começou por volta das 9h30, quando policiais da GCM entraram no shopping e impediram os comerciantes de abrir seus estabelecimentos. A ordem de fechamento seria da Prefeitura de São Paulo. Os guardas utilizaram bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes na Rua Barão de Duprat. Os comerciantes responderam com pedras e ovos. Até o momento não há informações sobre feridos ou presos.

De acordo com o advogado dos comerciantes e da administração do shopping, Adalberto Freitas, a Prefeitura tinha um acordo com os lojistas de fechar apenas os estabelecimentos ilegais, o que acabou não acontecendo, segundo ele. "Tínhamos combinado com a Prefeitura que o fechamento ocorreria apenas em lojas irregulares. Nem todas aqui funcionam dessa forma. Eles invadiram e fecharam todos os estabelecimentos."

Os manifestantes bloquearam a Rua Barão de Duprat com pedaços de papelão e madeira incendiados. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local para apagar o fogo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 11h30, a ocupação da rua era total, e os motoristas deveriam fazer um desvio pela Avenida do Estado e a Rua João Teodoro.