Lojistas protestam contra fechamento do Frei Caneca Cerca de 50 lojistas e funcionários do Shopping Freia Caneca, na Consolação, região central de São Paulo, realizam na manhã desta quinta-feira um protesto contra o fechamento do centro de compras. A Prefeitura determinou que o shopping encerre as atividades até a meia-noite desta quinta por falta de licença de funcionamento.