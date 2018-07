Lojistas protestam contra venda de casarões históricos Lojistas da tradicional Rua da Carioca, no centro do Rio, protestaram na manhã desta quinta-feira contra a venda de um conjunto de 19 casarões históricos, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para um fundo imobiliário. A venda, finalizada em agosto, poderá significar o fechamento de restaurantes e lojas com mais de cem anos de atuação. Cerca de 30 manifestantes participaram do ato, um velório simbólico na rua, com um caixão e marcha fúnebre. O grupo também foi acompanhado por um carro antigo, da década de 20, simbolizando os tempos áureos da Rua da Carioca, quando era frequentada por intelectuais e artistas da cidade.