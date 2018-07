Lollapalooza 2017: Quem pode vir para a próxima edição do festival?

Na próxima quarta-feira, 28, a organização do Lollapalooza Brasil irá anunciar, nas redes sociais, quais serão as atrações da mais nova edição do festival, realizada em 2017.

Ainda no Autódromo de Interlagos, o Lolla anunciou as datas da sexta edição brasileira. O festival ocorre nos dias 25 e 26 de março.

Os ingressos, inclusive, já estão à venda. O Lolla Pass, que vale para os dois dias de evento, sai por R$ 800 (valor integral, no primeiro lote). O Lolla Day, cujo nome é mais autoexplicativo, custa R$ 540 (também valor da entrada inteira).

Nenhum nome foi confirmado no festival ainda – o Lolla, diferentemente do Rock in Rio, gosta de soltar todas as atrações de uma só vez. Ainda assim, alguns nomes começaram a ser ventilados como prováveis presenças no festival.

Como nos outros anos, alguns são furadas, outros são tiros certeiros.

Veja abaixo quais são os nomes que foram citados como possíveis atrações da edição de 2017.