Lombardia impede eutanásia de mulher em coma há 16 anos

A região da Lombardia, no norte da Itália, se recusou nesta quarta-feira, 3, a suspender a alimentação e hidratação artificial de uma mulher que se encontra há 16 anos em estado vegetativo permanente, apesar de um tribunal local ter autorizado o pai a interromper a vida da filha. O diretor-geral de Saúde da Lombardia, Carlo Lucchina, enviou uma carta com a decisão a Giuseppe Englaro, o pai de Eluana, a mulher de 33 anos que, há 16, entrou em estado vegetativo após sofrer um acidente de trânsito. Na carta, Lucchina informou que o pessoal de Saúde "não pode suspender a hidratação e a alimentação artificial", porque não cumpriria com suas "obrigações profissionais e de serviço." O pai de Eluana, nomeado seu tutor legal, tinha pedido que a filha fosse internada em um hospital público antes de o tratamento ser suspenso. No entanto, o responsável da Saúde regional indica que o pedido não pôde ser aceito, pois nas estruturas médicas da região é preciso garantir a assistência de base, "que é substancialmente a nutrição, a hidratação e o cuidado das pessoas." A Audiência Provincial de Milão, no norte da Itália, após um estudo do Tribunal Supremo, autorizou em julho a interrupção dos tratamentos que mantêm viva a mulher, o que reabriu mais uma vez na Itália o debate sobre a eutanásia. A decisão da Audiência de Milão foi apelada pela Promotoria, enquanto o Senado italiano pediu ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre quem tem atribuição nos casos da eutanásia, o poder legislativo ou o judicial, já que esta questão não está regulada no país.