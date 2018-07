London Fashion surpreende com clima de otimismo

Foi uma semana cheia. Cheinha nas curvas das tops voluptuosas que o canadense Mark Fast trouxe para a passarela londrina. Cheia de brasilidade na volta da grife Clements Ribeiro e na inspiração amazônica de Vivienne Westwood. Cheia de celebridades na primeira fila e nas festas - as mais badaladas, Burberry e Mulberry, foram um deleite para os paparazzi de plantão. Cheia de desfiles, nada menos que 98 em apenas cinco dias. Cheia de acessórios, da ankle boots aos zíperes da Clements Ribeiro, passando pelas bulky bags (algo como bolsa-saco), o "must have" (tem de ter) do momento.

A crise ainda não passou, mas os fashionistas ingleses, sempre espremidos entre a New York e a Milan Fashion Week, decidiram não encurtar sua semana e mantiveram os cinco dias de desfiles. Provaram que não descem do salto e conseguem até mesmo trazer ventos de rara novidade para a London Fashion Week Primavera/Verão 2010. A começar pelas novas locações. No ano em que completa 25 anos de existência, a semana de moda mais ousada do mundinho abriu novas portas. Além da imponente Somerset House, os fashionistas foram presenteados com o 180 The Strand, um antigo galpão industrial convertido no espaço de exposições do Designer Collections. Provando que nem só de passarela se faz uma Fashion Week, o 180 The Strand foi um dos pontos mais badalados da semana, onde o que se viu foram as novas tendências de acessórios, maquiagem, coleções paralelas.

Já na passarela, desfilaram inspirações variadas para uma temporada de primavera/verão europeu que quer deixar a crise para trás. Muita leveza, nem tanta praticidade, mas ainda assim despojamento. No melhor estilo "o bom filho à casa torna", a mais que britânica Burberry Prorsum voltou a desfilar em Londres após mais de década de ausência (até a última coleção, a grife desfilava em Milão). Voltaram ainda a Pringle of Scotland, que também deixa a semana italiana, a Matthew Williamson e Jonathan Sauders, que desfilavam em Nova York.

A Burberry fechou a semana em clima de franco otimismo. Além do tumulto digno de entrada de show de rock, com direito a cordão de segurança e à primeira fila mais badalada de semana, a grife exibiu uma digna tentativa de rejuvenescimento do que é a cara do luxo clássico inglês. Para comemorar o retorno, o estilista Christopher Bailey decidiu prestar justa homenagem aos ícones que transformaram a Burberry num império fashion. Nada melhor que escolher o trench coat como a peça-chave da coleção. Produto ícone da Burberry, surgiu repaginado em versões de joviais minivestidos. Já o cinto de couro, evocando as raízes militares da marca, apareceu para "ajustar" a cintura das tops que se equilibravam nas altíssimas ankle boots. A botinha no tornozelo deixou de ser tendência e passou para o time dos clássicos da moda urbana.

E, claro, o indefectível xadrez Burburry não pode ser esquecido. Virou estampa das maxibolsas, que também vieram para ficar, bolsas-carteira. O chiffon franzido deu o tom em vestidos que esbanjaram cores pastel como o lilás, o amarelo e o azul bebê. Um verão jovem sem perder o pedigree. "Meu objetivo é trazer a leveza à marca. Nesta estação, quis brincar com o conceito do tradicional e do novo", declarou Bailey. Diretor criativo da marca, Bailey deixa claro com sua declaração que a escolha de Ema Watson (Hermione de Harry Potter) como a new face da Burberry não foi por acaso.

Outra grife de peso que deixou Milão para voltar a Londres foi a Pringle of Scotland Destaque para Vivienne Westwood e seu Red Label. Linha mais jovial que a Golden Label que ela desfila em Paris nesta semana, a Red Label traz sempre uma leitura mais jovem da moda que Vivienne propõe.

Desta vez, a Amazônia esteve sobre seu olhar agudo. Na verdade, a atual inspiração da estilista é a Rain Forest e sua campanha para salvar a floresta. Mas a trilha sonora ficou por conta do pancadão do funk carioca. Já na passarela, provando que continua inglesa, e posh, a mulher de Vivienne Westwood adora um vestido de lamê e acessórios "carregados" para a noite. Mais Londres, impossível. Para completar, camisa polo, blazer para o dia e até mesmo flores e listras, em tons ora mais sóbrios ora mais cítricos. Westwood mais uma vez desconstrói a moda para reconstruí-la ainda melhor. Por falar em cítricos, já que o olhar da semana estava focado no verão que um dia está por vir, os tons leves, pastel, aquarela, até aguados deram frescor a uma semana que tem a vanguarda no nome.

Trazer de volta, após quarto anos, a grife mezzo inglesa, mezzo brasileira Clements Ribeiro foi um belo indício de quanto a LFW está mesmo preocupada em inovar para sair da crise. A brasilidade ganhou destaque com as criações do estilista brasileiro Inácio Ribeiro, que ao lado de sua mulher, a inglesa Suzanne Clements, criou múltiplas combinações para a sua nova coleção. Provando que moda pode ser algo entre o glamour e a simplicidade. Ou ambos. O resultado da combinação é um mix de peças para o dia a dia com itens especialíssimos. Nas cores, o preto e branco chega ao lado de tons "candy" (pense nas cores dos confetes de chocolate) que trazem o verão envolvido em cashmere escocês, algodão e seda francesa.

Na lista das apostas nos ainda jovens talentos, mas já bem estabelecidos, destaque para a dupla Basso&Broke, House of Holland e Mario Schwab. Não esquecer de Jeremy Scott, que pode não ter reinventado a roda, mas trouxe humor para a passarela com seus looks inspirados nos Flintstones.

Passada a euforia londrina, os olhares esta semana se concentram em Milão que, apesar de ter perdido nomes como os já citados Burberry e a Pringle of Scotland, tenta também driblar a crise com estilo e investir em novos talentos ao lado dos nomes consagrados da moda italiana.