Londres 2012: Anéis olímpicos decoram famosa ponte da capital britânica

A quatro semanas do início das Olimpíadas, Londres está começando a ficar com a cara dos Jogos. O boletim olímpico da BBC Brasil desta semana mostra como ficou a famosa Tower Bridge após ser decorada com os anéis olímpicos.

Os organizadores estão dando os toques finais nos últimos detalhes da cidade-sede. Segundo eles, todas as grandes obras já terminaram.

Mas Londres não será a única cidade a sediar modalidades olímpicas. No litoral sul da Inglaterra, a pacata região de Weymouth & Portland se prepara para receber os torneios de vela das olimpíadas, onde muitos brasileiros competirão. Quem passou por lá recentemente foi o príncipe Charles, para apoiar a equipe britânica de iatismo.

Durante os Jogos, o japonês Kazunari Watanabe estará na pista fechada de ciclismo representando não só o seu país, mas também uma cidade inteira. Ele era morador de Futaba, que ficou arrasada pelo desastre nuclear e tsunami que atingiram o Japão no ano passado. Familiares do ciclista estão entre as milhares de pessoas que precisaram abandonar o local.

Outra atleta que chega a Londres é a boxeadora do Quênia Elizabeth Andiego. Há alguns anos, ela trocou o interior do país por Nairóbi, onde começou a praticar boxe por diversão. Neste ano, será a única boxeadora mulher da equipe olímpica do Quênia. Essa experiência ela tenta passar para crianças carentes com trabalho voluntário. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.