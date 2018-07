Londres 2012: Atleta de 56 anos quer terceiro ouro olímpico

A 16 semanas dos Jogos Olímpicos de Londres, o boletim semanal da BBC Brasil mostra o primeiro evento público no novo estádio olímpico.

Conheça também o cavaleiro Mark Todd, da Nova Zelândia, que quer conquistar seu terceiro ouro olímpico aos 56 anos. Ele participou pela primeira vez de uma Olimpíada em 1980.

A esperança de medalhas do Afeganistão nas Paraolimpíadas é Malik Mohammad, que perdeu as duas pernas em uma mina explosiva no seu país.

Nas Ilhas Canárias, as equipes de vôlei de praia da Alemanha estão se preparando os Jogos. A dupla feminina vencedora de 2006 deve disputar a sua última Olimpíada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.