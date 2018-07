Londres 2012: Bicampeã do mundo, 'Maradona do hóquei' busca ouro inédito

A cinco semanas do início dos Jogos de Londres, o boletim olímpico semanal da BBC Brasil destaca a preparação da argentina Luciana Aymar, bicampeã mundial de hóquei, em busca do primeiro ouro olímpico do país no esporte.

Capitã da seleção conhecida como Las Leonas (As Leoas), Aymar é chamda de a "Maradona do hóquei", em referência ao futebolista conterrâneo.

Aymar deve se aposentar após os Jogos deste ano e espera finalmente levar o hóquei feminino da Argentina à glória olímpica.

O boletim desta semana destaca ainda a ultramoderna policlínica montada no Parque Olímpico, ao custo de 23 milhões de libras (equivalente a cerca de R$ 73 milhões).

Os organizadores esperam que a clínica, que funcionará 24 horas por dia, faça até 200 atendimentos diários por queixas que devem ir de estiramentos e torções até resfriados e pequenos arranhões que podem afetar o desempenho.

Veja ainda a história do levantador de peso afegão Mohammed Fahim Rahimi, que perdeu parte da perna direita numa explosão de mina terrestre quando tinha 12 anos e será o único representante de seu país na Paraolimpíada deste ano.

O boletim mostra também uma das maiores estrelas esportivas da Índia, o atirador Abhinav Bindra, que nos Jogos de Pequim, em 2008, conquistou a primeira medalha de ouro do país em esporte individual.

