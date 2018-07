Londres 2012: Brasileiro campeão mundial mostra segredos do salto em distância

À primeira vista, o salto em distância pode parecer uma modalidade simples do atletismo, mas sua prática em alto nível requer um treinamento intenso e passos contados e precisos.

No caso do saltador brasileiro Mauro Vinicius da Silva, o Duda, são exatas 15 passadas entre o início da corrida veloz até a linha do salto.

Ele registrou sua rotina de treinamentos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a pedido da BBC Brasil.

Duda, de 25 anos, é dono de uma das melhores marcas do ano na modalidade com seu salto de 8,23 metros que lhe valeu a medalha de ouro no Mundial de Atletismo Indoor em Istambul, em março.

Como parte dessa rotina, ele grava e assiste seus saltos em câmera lenta para avaliar cada detalhe de seu desempenho.

Ele conta que treina quatro horas por dia, incluindo as partes técnica, física e tática.

Segundo ele, com a proximidade dos Jogos o treinamento aumenta de intensidade, mas tem menor duração, para evitar sobrecarregar a musculatura.

"Assim fico com a musculatura mais solta, para poder saltar bem em Londres", diz.