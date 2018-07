Londres 2012: Contagem regressiva de 100 dias é celebrada pelo mundo

A 14 semanas dos Jogos Olímpicos de Londres, o boletim semanal da BBC Brasil revela que a contagem regressiva de 100 dias para o início da competição não foi celebrada apenas em Londres.

Conheça também os testes no Centro Aquático de Londres 2012, onde se realizam as classificatórias para o nado sincronizado.

A esperança de consolidar o sucesso do último ano faz a argentina Patricia Bermudez dividir o tempo entre patrulhar ruas e pratica luta livre.

Veja ainda as celebrações dos 100 anos de participação em Jogos Olímpicos do Egito, no museu do esporte local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.