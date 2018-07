Londres 2012: Fábrica na Inglaterra produz 8 mil tochas para os Jogos

Com 13 semanas até a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, o boletim semanal da BBC Brasil mostra a fábrica na Inglaterra que está produzindo 8 mil tochas olímpicas para serem usadas durante o percurso de 70 dias pela Grã-Bretanha.

Saiba também como estão os preparativos dos laboratórios que vão processar mais de seis mil testes em seis semanas para detectar a presença de 240 substâncias proibidas nos exames anti-doping.

No teatro Globe, no centro de Londres, companhias de teatro de várias partes do mundo apresentam todas as 37 peças de William Shakespeare em 37 línguas diferentes, incluindo o português, como parte dos eventos culturais que acompanham os Jogos.

Veja ainda a história de Danell Leyva, cuja mãe atleta desertou de Cuba quando ele ainda era bebê. Ele agora se prepara para defender os Estados Unidos na ginástica nos Jogos em Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.