Londres 2012: Invasão de raposas danifica centro de tiro dos Jogos

O centro de tiro da Olimpíada de Londres foi danificado, no fim de semana, por uma invasão de raposas durante um evento de teste para os Jogos.

Os animais mastigaram cabos, destruíram microfones e defecaram na área do pódio no evento realizado no local de competições em Woolwich, no sul da capital britânica.

As raposas conseguiram escapar ilesas, apesar da presença de mais de 800 dos maiores atiradores do mundo.

"O local está inundado com elas (as raposas)", afirmou o organizador do evento, Peter Underhill.

O campeão olímpico de 2000 Richard Faulds foi um dos que disseram ter visto as raposas durante a competição.

"Estávamos deixando nossas pistolas quando vi algo com o canto do olho. Nosso treinador, Ian, viu claramente e jura que era uma raposa", disse ele à BBC.

"Parece também que havia um pequeno presente deixado por uma raposa. Isso anima um pouco o evento. A maioria dos atiradores gosta delas", comentou ele com bom humor.

'Terra dos Teletubbies'

O local, apelidado de "Terra dos Teletubbies" por causa de seu desenho arquitetônico, é uma das várias estruturas temporárias montadas para a Olimpíada e que serão desativadas após os Jogos.

As raposas são comuns na região. "Elas viviam aqui antes da construção do centro de tiro, então à noite elas entram, passeiam pelo local e mastigam algumas coisas", observa Underhill.

"Elas mastigaram alguns cabos de fibra ótica e destruíram alguns microfones também. Estamos tomando precauções naturais para proteger nossos equipamentos", disse ele.

"Teremos que conviver com as raposas. Temos guardas aqui à noite, para espantá-las se necessário", comentou.

Questionado se os atletas podem recorrer a meios mais familiares de espantar os animais do local, Underhill disse: "Somos atletas em primeiro lugar, então não estamos aqui para matar animais. Nós atiramos em alvos. Na verdade, a maioria dos atiradores se afeiçoou às raposas".