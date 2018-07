Londres 2012: Judoca Sarah Menezes mostra rotina dura de treinos para os Jogos

O lábio roxo por conta de uma pancada durante um treino não abala a judoca Sarah Menezes, que se diz totalmente focada na preparação para os Jogos Olímpicos de Londres.

A pedido da BBC Brasil, Sarah documentou sua rotina de treinamento durante um período no Complexo Esportivo da Rocinha, no Rio de Janeiro.

A judoca piauiense, de 22 anos, é uma das esperanças brasileiras de medalha na Olimpíada deste ano.

Em fevereiro deste ano, no campeonato mundial da modalidade em Paris, Sarah ficou em segundo lugar, conquistando a medalha de prata.

O judô é o segundo esporte com o maior número de medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas - 15 -, atrás somente da vela, que tem 16. Apenas uma dessas medalhas do judô veio no feminino - o bronze de Kathleen Quadros em Pequim-2008.

Mas Sarah Menezes se diz confiante nas possibilidades de novas medalhas em Londres, não só para ela como para outras atletas do selecionado brasileiro de judô.

"Estamos muito confiantes de que nossa equipe está se dedicando muito para conquistar essa medalha que todos desejam", afirmou.