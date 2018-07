Londres 2012: Maquete revela cerimônia de abertura bucólica

O diretor das cerimônias das Olimpíadas de Londres, o cineasta Danny Boyle, revelou nesta semana uma maquete de como será a abertura dos Jogos.

O tema é "Grã-Bretanha: uma terra verde e agradável", com diversas paisagens típicas do interior bucólico do país.

Monumentos gigantes representarão as flores das nações britânicas, como a rosa (da Inglaterra), o cardo (Escócia) e o narciso (País de Gales).

Fãs de música ao ar livre também estarão presentes. Em um canto do estádio, haverá um setor Glastonbury, em homenagem à fazenda onde é realizada o famoso festival de música. Espectadores poderão comprar ingressos para participar, em plena cerimônia de abertura, de um "mosh" - um empurra-empurra típico de shows de música pesada.

No outro canto do estádio, haverá um espaço semelhante, mas para um público bastante diferente, que costuma apreciar concertos de música clássica ao ar livre.

No ponto extremo do estádio, um sino gigante marcará o começo e o fim dos Jogos Olímpicos de 2012.