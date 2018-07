Londres 2012: Musical, cidade abriga marcos do rock

Londres respira música

Londres é uma das cidades mais importantes da cena musical mundial: abriga grandes estúdios, em que bandas famosas gravaram vários de seus discos clássicos, e tem sido palco de shows históricos.

Essa história musical se reflete até em pontos turísticos da cidade. A faixa de pedestres da Abbey Road, eternizada pelos Beatles, e a casa onde morou Jimi Hendrix são exemplos de locais visitados por fãs do rock que visitam Londres.

De musicais longevos no West End aos cantores que ganham a vida no metrô, a cidade respira música, como mostram as fotos acima.

Esta é a segunda edição de uma série de galerias de fotos semanais que mostrarão a diversidade de Londres, ao longo das semanas que faltam para a abertura dos Jogos Olímpicos de 2012.

Os temas das galerias foram escolhidos pelos jornalistas ligados à BBC Brasil, retratando ângulos pouco conhecidos da capital britânica que servem como exemplo da diversidade e da singularidade da cidade.