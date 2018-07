Londres 2012: Onde assistir a provas olímpicas sem precisar comprar ingresso

Se você vem a Londres, mas não tem ingresso para as provas dos Jogos Olímpicos, ainda pode aproveitar as provas que serão realizadas nas ruas da capital britânica.

Alguns trechos da maratona, do triatlo, da marcha atlética e do ciclismo dispensam os ingressos.

No entanto, é bom ter em mente que a cidade está repleta de visitantes, e as ruas estarão lotadas.

Veja como aproveitar essas provas:

Ciclismo estrada

Nos dias 28 (masculino) e 29 (feminino), ciclistas farão o percurso de ida e volta da avenida The Mall (que sai do palácio de Buckingham, no centro) até Box Hill, em Surrey, ao sudoeste de Londres.

Em três partes (The Mall, Box Hill e no palácio Hampton Court) é necessário ter ingresso para assistir. Mas no restante dos 120 km a prova é gratuita.

Bons lugares para tentar assistir são a avenida Constitution Hill (que cruza o Green Park, ao lado de Buckingham), o parque Richmond (no extremo sudoeste da cidade) ou na Fulham Road, no oeste.

Brasileiros que competirão: Clemilda Fernandes Silva, Fernanda da Silva Souza, Janildes Fernandes Silva, Gregory Alves Freitas Panizo, Magno do Prado Nazaret, Murilo Fischer

Programe-se: Prova masculina - dia 28/7, às 10h; Feminina: dia 29/7, às 12h

Marcha

Em 4 de agosto (masculino, 20 km) e 11 de agosto (feminino, 20 km e masculino, 50 km), as provas serão disputadas em um circuito de 2 km pela avenida The Mall (que começa no palácio de Buckingham) até o Hyde Park Corner, trecho sul do famoso parque londrino.

Dependendo da prova, os atletas chegam a fazer 25 voltas na pista.

Para assistir em The Mall é preciso ter ingresso, mas você pode assistir gratuitamente em Constitution Hill (avenida do Green Park, no centro) ou na própria entrada do palácio de Buckingham.

Brasileiro que competirá: Caio Oliveira de Sena (20 km)

Programe-se: Marcha 20 km masculina: dia 4/8, às 17h

Marcha 20 km feminina: 11/8, 17h

Marcha 50 km masculina: 11/8, 9h

Triatlo

O triatlo feminino (em 4 de agosto) e masculino (dia 7) será realizado principalmente no central Hyde Park, sendo que o percurso ciclístico se estende até o palácio de Buckingham.

Os atletas vão nadar ao redor do Serpentine (lago do Hyde Park) e correr quatro voltas no parque. A entrada no lado norte do Serpentine requer ingresso, mas você pode tentar assistir na parte sul.

O evento deve ser concorrido, então é preciso chegar cedo.

Para assistir às sete voltas do circuito de ciclismo, você pode ir ao South Carriage Drive (também no Hyde Park), em frente ao palácio de Buckingham, pela Constitution Hill (no Green Park, perto de Buckingham) e em Hyde Park Corner (canto sudeste do parque).

Brasileiros que competirão: Pâmella Nascimento de Oliveira, Diogo Sclebin Costa Martins, Reinaldo Colucci Nascimento

Programe-se: Prova masculina - 7/8, às 11h30; Prova feminina - 4/8, às 9h

Maratona aquática

A maratona aquática também ocorrerá no Serpentine, dentro do Hyde Park, entre 9 de agosto (feminino) e 10 de agosto (masculino). São seis voltas de prova.

Somente a parte norte do lago requer ingresso. Você pode tentar assistir na parte sul.

Brasileira que competirá: Poliana Okimoto

Programe-se: Prova masculina - 10/8, às 12h; prova feminina - 9/8, às 12h

Maratona

Uma das provas mais nobres da Olimpíada, a maratona será disputada em 5 de agosto (feminina) e 12 de agosto (masculina), passando por alguns dos pontos mais famosos de Londres.

A prova começa em The Mall (avenida que começa no palácio de Buckingham), onde é exigido ingresso. Mas você pode tentar assistir ali perto, na praça Trafalgar, na região de Embankment (à beira do rio Tâmisa), no palácio de Buckingham ou na Lower Thames Street.

Os corredores farão três voltas no circuito, então você terá mais de uma chance de vê-los.

Brasileiros que competirão: Adriana Aparecida da Silva, Frank Caldeira, Marílson Gomes dos Santos, Paulo Roberto de Almeida Paula

Programe-se: Prova masculina - dia 12/8, às 11h; prova feminina - dia 5/8, às 11h

Telões

Outra alternativa para os sem ingresso é assistir às provas ao vivo em grandes telões que serão instalados por Londres.

Os dois maiores ficarão no Hyde Park (centro) e no Victoria Park (leste). No caso da Paraolimpíada, o maior telão ficará na praça Trafalgar (centro).

O acesso a esses locais é gratuito - exceto pelo Hyde Park nos dias 27 de julho e 12 de agosto (data das cerimônias de abertura e encerramento).

O Hyde Park também abrigará shows de bandas e apresentações da delegação olímpica britânica.

Haverá telões menores também em Potters Fields Park (sudeste, ao lado da Tower Bridge), Walthamstow Town Square (ao norte, na Grande Londres) e em Woolwich (extremo leste). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.